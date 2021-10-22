SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "5. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Babasultan mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda son buldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, burada yaptığı açıklamada, safran bitkisinin Safranbolu ile özdeşleştiğini, ilçe turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Hem safran üretiminde hem de bu festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, "29 çiftçi tarafından 8 köyümüzde 58 dekarlık bir alanda ekimi yapılıyor. Bu yıl tahmini 25 ila 27 kilogram arasında hasat bekliyoruz. Her yıl artarak devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Safranbolu Kültür ve Turizm Başkanı Şefik Dizdar da yaptıkları konuşmada safranın önemine değindi.

Safranbolu Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından festivale katılanlara ve protokol üyelerine cinci macunu dağıtıldı.

Zerde ikramının ardından "Safranın Tarımı, Ekonomisi ve Tıbbi Kullanımı" konulu panel gerçekleştirildi.

Etkinliklere, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.