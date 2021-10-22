SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - Safranbolu ilçemizle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "Mucize Bitki" ve "Kırmızı Altın" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen 5. Safran Festivali başladı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediye Başkanlığı ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da bu yıl 5 'incisi düzenlenen "Safran Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı.

Kortej yürüyüşünün ardından festival açılış programı Eski Çarşı Kazdağlıoğlu Meydanında devam etti. Açılış törenine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Dizdar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan festival protokol konuşmaları ile devam etti. Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Dizdar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafından selamlama konuşması gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek etkinliklerin Safranbolu'muzun bu nadide bitkisinin tanıtımına ve ilçemizin turizmine katkıda bulunmasını temenni eden Vali Fuat Gürel, "İlimizde safran üretimi şu anda 29 çiftçimizle 8 köyümüzde 58 dekarlık bir alanda üretim yapılmakta. Tahmini olarak 25 ile 27 kg safran hasadı bekliyoruz. Elbette her geçen sene biraz daha üzerine konduğunu biliyoruz, inşallah önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Çünkü bir ürünle ne kadar ilgilenirseniz bu konuyu ne kadar takip ederseniz o ürün size bir o kadar daha gelir getirir, önemi artmış olur. Tarım Müdürlüğümüz geçmişten bu yana önderliğini yapmakta, değişik yerlerden kaynaklar bulmaya çalışmakta. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından da bir proje geçirdiler bu manada tebrik ediyorum. Safran ana bitkimiz, ürünümüz ama diğer taraftan da lavantayı da buna dahil ederek farklı bir konsept içerisinde safran bitkisinin üretimini artırmaya çalışacaklar ve aynı zamanda turizmin bir parçası haline getirecekler, zaten safran turizmin bir parçası. Diğer taraftan Orman İşletme Müdürlüğümüzün Beştepeler Bölgesinde bir çalışması oldu, epeyce bir yol katettiler, orası tıbbi ve aromatik bitki şehri adını verdiğimiz bir alan. İçerisinde zaman içerisinde büyüyerek 1000 dönüm bir alanı endemik bitkilerle yetiştirerek turizmin bir parçası haline getireceğiz, zaten o bölgedeki köylerimizde de safran üretimi yapılmakta. Aslında iki ana konuya değinmek gerekir, bir taraftan safran bitkisinin üretimi, hasadı ve pazarlaması açısından süreci ele almak gerekir, diğer taraftan da artık bütün dünyada ve ülkemizin her tarafında özellik arz eden endemik bitkilerin turizme nasıl kazandırabiliriz konusu.

Safran turizmin ana kaynaklarından birisi haline gelmiş durumda, zaten Safranbolu'yu bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini biliyoruz, inşallah bu safran hasadı etkinlikleri ile safran bitkisinin ekilmesi etkinlikleri ile bunu çeşitlendirmiş ve gelecek insan sayısını da artırmış olacağız. Ancak safranla birlikte bize has olan ilimizin diğer ürünleri olan Çavuş üzümü ve Maniye domatesi gibi ürünlere coğrafi işaret alabilirsek bölgemizin özelliklerini taşıyan ürünleri de ön plana çıkartabiliriz. Etkinlikleri belli aralıklarla ve süreklilik arz eden bir şekilde yapabilirsek Karabük'ümüze ve ilçelerimize gelen misafir sayısını artırmış oluruz, inşallah bu etkinlikler ilimizin var olan değerini yukarılara taşımış olur.

Ecdadımızdan bize kalan bu güzel Safranbolu'yu günümüze taşıyan, koruma içgüdüsü ile 1970'lerden bu yana hareket etmiş Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza, diğer yöneticilerimize ve bizi geleceğe taşıyacak arkadaşlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu şehir nadide bir şehir, şehrin içerisinde yaşayan insanlar bunun farkında olmayabilir ama dışarıdan gelen insanlar burada çok güzel bir değer olduğunu ve bu değerin korunmaya devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. İnşallah bizim evlatlarımızda bu değeri daha da geliştirerek, koruyarak geleceğe taşır.

Her sene bu tür etkinlikler yapılmakta, bu sene 5. incisini yapmaktayız, bu arada Pandemi dönemini yoğun bir şekilde yaşamaktayız. Hala virüsle mücadelemiz devam etmekte, tedbirlerimiz devam etmekte, diğer taraftan aşılama faaliyetlerimiz devam etmekte. Ancak hayat da devam etmekte, Turizmde devam etmekte, diğer taraftan üretim devam etmekte. Onun için artık bir taraftan tedbirlerimizi alacağız bir taraftan da hayatımızın akışına devam edeceğiz, özellikle de üretime devam edeceğiz.

5. Safran Festivalinin ilimize, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum, çiftçimize, turizmcimize hayırlı olmasını diliyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve ekibi ile emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. "diye konuştu.

Folklor gösterilerinin ardından, 1640-1648 yıllarında "Kazasker" (askeri hakim) olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili "Cinci Hoca" tarafından safranlı macun dağıtımı yapılan festival açılış programı Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin Safranlı Zerde tatlısı ikramı ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri