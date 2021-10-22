5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Raporlar - Haberler
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5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Raporlar

Habermetre - Haberler | Toplum
5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / Raporlar

5. Olağan ve Mali Genel Kurulu / RaporlarVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.

5. Olağan ve Mali Genel Kurulu/ RaporlarVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak. Misyon Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, spor kültürünü işitme engelli bireylerin oluşturduğu topluma benimsetmek. İşitme Engelli spor branşlarının ekonomisini büyüten güçlü, finansal bir yapıya sahip olmak.

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