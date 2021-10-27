5. Olağan ve Mali Genel Kurul / Başkan Adayları Belirlendi

ANKARA (Habermetre) - 5. Olağan ve Mali Genel Kurul/ Başkan Adayları BelirlendiTürkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu 07 Kasım 2021 Pazar günü saat 11: 00'da Ankara'da (The Green Park Hotel & ResortsKızılırmak mah. 1443 cad. No: 39 Çukurambar Çankaya/Ankara) yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 08 Kasım 2021tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Söz konusu Genel Kurul ile ilgili Federasyon Başkanlığına adaylık süresi tamamlanmış olup, 2 (iki) aday başvuru yapmıştır. Yapılan başvurular neticesinde; Federasyon Başkanı aday adaylarının başvuru evrakları 27. 10. 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen Seçim Komisyonu Toplantısında değerlendirilmiş olup, aday adaylarından Kerim VURAL ve Oktay AKTAŞ' ın Federasyon Başkanlığına adaylıkları kabul edilmiştir. İki adaya da başarılar dileriz, camiamıza hayırlı olsun. Bunu beğen Açıklaması

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