5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda pandemi nedeniyle otoparklarda duran servis araçlarını çalıp hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirerek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda pandemi nedeniyle otoparklarda duran servis araçlarını çalıp hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirerek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanırken, nefes kesen operasyon polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, pandemi nedeniyle kullanmayan okul ve personel servis araçlarını tespit edip çalan daha sonra çaldıkları servislerin şasi numaralarını, hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Şasi numaraları değiştirilen araçları satan çeteye yönelik 8 Ekim Cuma günü 3 ilde yapılan operasyonda çetenin elebaşı olan Şefik B. Van'da diğer 6 kişi ise Bursa'da yakalandı. Çalınan 35 servis aracı da bulundu.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın mağdurlarından Hüsnü Kenan Erkan ise, "Arabam elimden gitti çok mağdurum, şu an benim 450 bin lira zararım var" dedi. Öte yandan ekiplerin yaptıkları operasyon saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi

Yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi trafikten men edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Işıl Sergen Burak Sergen Tamer Karadağlı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Hamit Altıntop Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:27:58. #1.17#