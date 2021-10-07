5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU (İHA) - 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi İmam köyünde ikamet eden 5 kişi, ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek, yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan İsmail Ş. (63), Adalet Ş. (58), Leyla Ş. (34), Şükran Ş. ve Hüseyin Y. (56), Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan muayenede ailenin ormanlık alandan topladıkları mantardan dolayı zehirlendikleri tespit edildi. İlk müdahaleleri Çatalzeytin İlçe Hastanesinde yapılan 5 kişilik aile, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içinden çıktı

Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içinden çıktı

 İlkokulda öğretmenden dayak iddiası

İlkokulda öğretmenden dayak iddiası

 Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı

Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seren Serengil Acun Ilıcalı Gülşen
Spor Muslera Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Hulusi Akar Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 5 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 22:43:03. #1.12#