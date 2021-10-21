5 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMANIN ARDINDAN YAKALANDILAR - Haberler
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5 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMANIN ARDINDAN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi 5 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı.

DÜZCE'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi 5 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı. Olay saat 22.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi Salkım Sokak üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen M.F idaresindeki 54 B 4864 plakalı otomobil polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler yaklaşık 5 kilometre boyunca aracı takip ederek durdurdu. Araçtan inen A.Ş, B.D. isimli kadınlar ile araç sürücüsü M.F. ve N.H. kendilerini durduran polislere direndi. Takviye ekiplerin istenmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gözaltına almak istediği şahıslar duruma karşı çıkmaya devam edince yere yatırılarak kelepçelendi. 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMANIN ARDINDAN YAKALANDILAR

5 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMANIN ARDINDAN YAKALANDILAR

5 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMANIN ARDINDAN YAKALANDILAR

5 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMANIN ARDINDAN YAKALANDILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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