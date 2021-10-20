'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre süren takibin ardından yakalandı.

DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre süren takibin ardından yakalandı. Polislere direnen 4 kişi yere yatırılıp, kelepçelendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi Salkım Sokak üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 54 B 4864 plakalı otomobilin sürücüsü M.F., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 5 kilometre boyunca aracı takip ederek durdurdu. Otomobilden inen A.Ş. ve B.D. isimli kadınlar ile araç sürücüsü M.F. ve N.H. kendilerini durduran polislere direndi. Takviye istenmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gözaltına almak istediği 4 kişi, direnmeye devam edince yere yatırılıp, kelepçelendi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi

'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2'si kadın 4 kişi, 5 kilometre kaçabildi
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-2

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-2

 Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü döven adamdan pes dedirten savunma: Saçı kısaydı erkek sandım

Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü döven adamdan pes dedirten savunma: Saçı kısaydı erkek sandım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title