5 kentte piyasaya sahte para sürdü, indirimle 8 yıl hapis cezası aldı

BOLU (DHA) - BOLU'da, 5 kentte 'para bozdurma' yöntemiyle dolandırıcılık yapan, 15 bin 350 liralık sahte banknotlarla yakalanan Nihat Çetinkay'ın (53) tutuklu yargılandığı davada karar verildi. Duruşmada "Bugüne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım" diyen Çetinkay, iyi hal indirimiyle 8 yıl hapse çarptırıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 yıl önce gerçekleştirilen sahte para operasyonunda, 15 bin 350 liralık sahte banknot ile 19 bin 170 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında Bolu, Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Sakarya'da 'para bozdurma' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Nihat Çetinkay, Semih Kandaz (23) ve E.D. (17) yakalandı. Şüpheliler hakkında 'parada sahtecilik' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Nihat Çetinkay mahkemece tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.