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5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı Operasyon ile kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı Adıyaman'da, 5.kattan havalandırma boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - 5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

Operasyon ile kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 5.kattan havalandırma boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında bulunan bir binanın 5.katında ikamet eden 5 yaşındaki Abdulbari Hışfe isimli yabancı uyruklu çocuk, havalandırma boşluğuna açılan odanın penceresinden boşluğa baktı. Burada dengesini kaybeden çocuk, havalandırma boşluğuna düştü. 5.Kattan düşen çocuğu çıkan sesle fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonunda küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdulbari Hışfe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı

5. Kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk nefes kesen operasyon ile kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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