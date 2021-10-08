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5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: "Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek yaşamını yitiren transseksüel bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek yaşamını yitiren transseksüel bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Olay gecesi alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduklarını söyleyen şüpheli, "Bir anda pencereye koştu ve ben engel olamadım" dediği öğrenildi.

Olay, 5 Ekim gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transseksüel birey N.B. (28) sevgilisi T.T. ile tartıştıktan sonra cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. N.B'nin cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Evde boğuşma izlerine rastlandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde boğuşma izlerine rastladığı öğrenilirken, N.B.'nin sevgilisi T.T. ise gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında T.T. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. N.B'nin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucundan sonra kesinlik kazanacak. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan T.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olay gecesi alkol ve uyuşturucu kullandıklarını söyleyen T.T'nin, "Nefes ile kavga ettik daha sonra kendisini pencereden atmaya çalıştı, ben engel oldum. Yine tartışmaya devam ettik. Bir anda pencereye koştu ve engel olamadım" dediği öğrenildi. - KOCAELİ

5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik

5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik

5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik

5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik

5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik

5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik

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Haber: 5. kattan düşerek ölen transseksüel bireyin sevgilisi: 'Alkol ve uyuşturucunun etkisindeydik' - Haberler
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