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Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5. kattan düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5. kattan düşen bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Ruşen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 5. kattaki evinin balkonunda duran Y.K.B., dengesini kaybederek apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Balkondan düşen adam ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Y.K.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri de apartman bahçesinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: 5. kattan düşen adam hayatını kaybetti
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