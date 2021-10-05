5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

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5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

5 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Ekim Salı 2021 İSKİ su kesintileri

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Hürriyet Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi:05.10.2021 04:37

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih

Etkilenen Mahalleler: Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 04.10.2021 23:56

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir..

Küçükçekmece

Etkilenen Mahalleler: İstasyon Mah,Kanarya Mah

Arıza Sebebi: 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 05.10.2021 04:54 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 05.10.2021 08:39

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Açıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır

Başlama Tarihi: 05.10.2021 08:31

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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