5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
5 Ekim Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Ekim Salı 2021 İSKİ su kesintileri
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Hürriyet Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.10.2021 04:37
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Etkilenen Mahalleler: Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Ali Kuşçu Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 04.10.2021 23:56
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir..
Küçükçekmece
Etkilenen Mahalleler: İstasyon Mah,Kanarya Mah
Arıza Sebebi: 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 05.10.2021 04:54 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 05.10.2021 08:39
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Açıklama: Gülsuyu 1 Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi: 05.10.2021 08:31
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.