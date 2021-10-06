5 Ekim 2021 Haberleri
5 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Film değil, gerçek! Saha içinde çatışan karteller, hakem ve teknik direktörün canını aldı
- 850 bin esnafa muafiyet getirecek vergi kanunun 25 maddesi kabul edildi
- Mustafa Keser'in ardından bir Bülent Ersoy isyanı da İzzet Yıldızhan'dan: Ben daha sabırlıymışım
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den çok tartışılacak sözler! Hakemler yalnızca futbolseverleri çıldırtmamış
- Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir
- 'Bölücü kebapçılar' tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt
- Oyun oynarken kamyon çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
- Farah Zeynep Abdullah'tan çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle
- İki doz aşılamada mavi kategoriye geçen il sayısı 23'e yükseldi
- Tutuklanan orkestra ekibinin 'Hayatımızı mahvettin' dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi
- Okulda gıda nedeniyle zehirlenme şüphesi! 34 öğrenci hastaneye kaldırıldı
- Galatasaray'dan sürpriz atılım! Fenerbahçe paketi geliyor
- Sinekkapan bitkisi, yapraklarının arasına giren kurbağayı tek hamlede nefessiz bıraktı
- Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar
- Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı
- Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü kebapçılar' ifadesine tepki gösterdi
- Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm
- Anne ve babasını aylar önce kazada kaybeden küçük çocuk, üzerine gardırobun devrilmesiyle yaralandı
- İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı
- Bahçeli, 'Bölücü kebapçılar' sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi
- Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum
- Sivas maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza
- Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
- Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi
- Çocuğunu düşüren Merve Terim, tehlikeye böyle dikkat çekmişti: Risklerimin farkındayım
- Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
- 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar
- Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti
- Yeni Malatyaspor'da Çağdaş Atan sesleri! Her konuda anlaşma sağlandı
- Mervenur Polat cinayetinin tanığı: Kapıyı açıp 'Ya' diye ses çıkardı, muhtemelen yardım isteyecekti
- Bağcılar Belediye Başkanı'ndan öğrenci yurdunu çürümeye terk eden İmamoğlu'na sitem: Bana devret 6 ayda bitireyim
- Eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vuran katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi
- Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu
- Antalyaspor'da yeni dönem resmen başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'e emanet etti
- CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronaya yenildi, bebekleri yaşam savaşı veriyor
- Elon Musk resmini paylaştı, köpeğiyle aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
- Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'son 20 yıl' iması! Yanında olduğunu hatırlayınca hemen düzeltti
- Sinarit avına çıkan amatör balıkçının ağına dev camgöz köpek balığı takıldı
- MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık kızağa çekilecek
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri