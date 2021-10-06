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5 Ekim 2021 Haberleri

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5 Ekim 2021 Haberleri

5 Ekim 2021 Manşet Haberleri.

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Dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü

Dolu yağışı sonrası kent beyaza büründü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
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Haber: 5 Ekim 2021 Haberleri - Haberler
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