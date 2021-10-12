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Son dakika haberi | '5 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI' İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'daki okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser'in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi.

AFYONKARAHİSAR'daki okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser'in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. İki kardeşin halası Kadriye Tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.

İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü. Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim dedi.

İki kardeşin halası Kadriye Tek ise büyüyünce İsmail'in veteriner, Nisa'nın da hemşire olmak istediğini söyledi. Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş diye konuştu.

'BİZİ HİÇ DİNLEMEDİ, UYARDIK'

Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık diye konuştu. Eser, mahallede okul bulunmasına rağmen öğretmen ataması yapılmadığı için çocukların başka okullarda eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

Son dakika haberi | '5 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI' İDDİASI

Son dakika haberi | '5 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI' İDDİASI

Son dakika haberi | '5 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI' İDDİASI

Son dakika haberi | '5 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI' İDDİASI
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