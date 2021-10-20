5 bin kilometreden geldiler Talas'ın makinelerini incelediler

Talas Belediyesi'nin ilçedeki tarımın gelişmesine yönelik hizmete sunduğu tarım alet ve makineleri, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yakından takip ediliyor.

Özel bir tarım ürünleri firmasının Hindistan temsilciliğini yapan iş insanları, Türkiye'ye 5 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hindistan'ın Bangolore kentinden gelerek kompost gübre karıştırma makinesi başta olmak üzere Talas Belediyesi tarafından kullanıma sunulan tarım aletlerini inceledi. Kamber Mahallesinde tarlada çalışan kompost gübre dağıtım makinesini yerinde gören Hintli iş insanları Vijay Kumar Bhagavan, Vikram Bidadi Iyengar ve Rajanna Kodipalya Ganganna belediyenin böyle bir destek sağlamış olmasına şaşırdıklarını dile getirdi. Ülkelerinde bu tip bir uygulamanın bulunmadığını kaydeden iş insanları, tarıma verdiği destekten dolayı Başkan Yalçın'a tebriklerini iletti. Konuyla ilgili olarak düşüncelerini paylaşan Vijay Kumar Bhagavan, kompost gübre hazırlama makinesinin sunduğu kolaylıklara değinerek pratikliğinin yanında çevreye de büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekti. 'Gayet güzel ve başarılı bir işlem' ifadelerini kullanan Bhagavan, "Çevreye zarar vermeden gübre hazırlamanın yanında ürünün kalitesini de artırmış oluyor. Bunu Hindistan'da da uygulamaya çalışacağız" dedi. Belediye eliyle bu uygulamaların yapılıyor olmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Bhagavan, çiftçilerin bu desteklerle birlikte daha iyi ürünler yetiştirebileceğini işaret etti.

Daha sonra konuşan Vikram Bidadi Iyengar da Talas Belediyesi tarafından sağlanan araçların yaptığı işleri Hindistan'da kendilerinin el ile yaptıklarını belirterek belediyenin çok önemli bir hizmet gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

"Yapılan iş gayet güzel bir iş" diyen Iyengar, en kısa sürede bu araçları kendi ülkelerinde de kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Son olarak düşüncelerini aktaran Rajanna Kodipalya Ganganna ise, şöyle konuştu;

"Kesinlikle bu imkanı kendi çiftçilerimize sağlamamız gerekiyor. Şu an için bizim orada böyle bir makinemiz yok, burada belediyenin bu imkanı sağlaması gayet güzel. Bizim devlet yetkililerimizin de gelmeleri, burada bu imkanı görüp kendi çiftçilerimize sağlaması gerekiyor." - KAYSERİ