5 aylık hamile hemşire yoğun bakım hastalarının yardımına koşuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 5 aylık hamile Seda Bayraktar (38), Covid-19 vakalarının da bulunduğu yoğun bakım ünitesinde hastaların yardımına koşuyor.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık personeli olarak görev yapan Seda Bayraktar, pandemi başlangıcından bu yana hız kesmeden çalışıyor. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan Bayraktar, 5 aylık hamile olmasına rağmen çalışmaya devam ederek meslektaşlarına örnek oluyor. Covid-19 vakalarının da tedavi gördüğü serviste görevli Bayraktar, hastaların yardımına koşuyor. Durumu el verdiği müddetçe işine devam etmek istediğini belirten Bayraktar, azmi ve mücadelesiyle takdir topluyor. - ESKİŞEHİR

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