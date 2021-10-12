MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde bisiklet tutkunu 3 çocuk annesi Sevdet Baki (37), bisikletiyle 5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Baki, "En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek" dedi.

Diyarbakır'da yaşarken pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp doğup büyüdüğü memleketi Derik'e yerleşen Sevdet Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz bisiklet kursu vereceğini açıklamasının ardından kadınlardan olumlu dönüşler aldı. Baki, 21 Mayıs'tan bu yana günde 8 saat çalışarak, ilçede oturan 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretti. Şu an yeni kurs için 50 de kayıt alan Baki, yeni öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Evindar Yapıştıran ise 3 çocuğu ile birlikte kurs aldığını belirterek, "Bisiklet sürmek küçüklükten gelen büyük hayallerimden biriydi. Ama bizim bu bölgede kız çocuklarının bisiklet sürmesi ayıplanırdı. Sürekli erkek çocuklar daha bir ön planda tutuluyordu. Sevdet hoca sağ olsun burada bir organizasyon yaptı. Tek başına 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Ben de 3 çocuğum ile birlikte burada Sevdet Hanımdan bisiklet sürmeyi öğrendik. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.