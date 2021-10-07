5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Kapsamında Zeytinyağlı Yemek Yarışması Düzenlenecektir.

HATAY (Habermetre) - Katılım Şartları ve Yarışma Kuralları: Yarışmaya Hatay'ın ilçe ve mahallelerinde ikamet eden herkes katılabilir. Yarışmaya jüri üyeleri ve 1. derece yakınları katılamaz. Yarışma zeytinyağlı biber dolması, kısır ve katıklı ekmek çeşitleri olmak üzere üç kategoriden yapılacaktır. Yarışmacı yarışmaya tek kategoride katılabileceği gibi en fazla 2 kategoride de katılabilirler. Yarışmaya katılmak isteyenler önceden kayıt yaptırmalıdırlar. Yarışmaya katılan yemek en az 4 jüri üyesine servis edilecek şekilde hazırlanacaktır. Yarışmacılar kendi kategorilerinde başvuru numarasına göre yarışmada yerini alacaktır. Yemeklerin ısıtılması için yarışma alanında ocak, mikrodalga fırın, tarafımızdan temin edilecektir. Yarışmacılar için gerekli olan servis kapları, servis kaşığı, kepçe tarafımızdan temin edilecektir. Bunun yanında yarışmacı kendi tabağını kullanmak isterse yanında getirebilir. Yarışmacılar tarafımızca verilen festival önlüğü ile yarışacaklardır. Yarışmaya katılacak yemeklerde zeytinyağı dışında her hangi bir yağ kullanımında yarışmacı diskalifiye olur. Yemekler evde hazırlanıp en son 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11. 30'da Altınözü 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bulunan Zeytin Kafe'de hazırlanan standa teslim edecektir. Yemekler jüri tarafından numara ile gösterilecek, yemeğin adı numara kartında belirtilecektir. Yarışmacılar yarışma kurallarına ve yarışma takvimine uymak zorundadır. Yarışma başvuru şekli ve yeri: Yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 22 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar Altınözü Belediyesi Kültür Evi'nde bizzat kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yarışmanın şekli ve yeri: Yarışma 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 12. 30'da Altınözü 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bulunan Zeytin Kafe'de yapılacaktır. Yarışma sonuçları aynı gün ve saatte yarışmadan hemen sonra açıklanacak ve ödül töreni yarışma bitiminde yapılacaktır. Yarışma değerlendirme kriterleri: Değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılırken, yemekler 5 (beş) kriter üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Bunlar; Yemeğin yöresel olması

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