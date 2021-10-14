5-13 Ekim Başkent Haftası renkli görüntülerle kutlandı

ANKARA (Habermetre) - 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası, Keçiören'de Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde kutlandı. Ankara Kulübü Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "Ankara mazlum dünyanın kalbidir. " dedi.

Ankara Kulübü Derneği organizasyonu, TİKA'nın destekleri ve Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası kutlaması etkinliğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Ankara'nın Başkent oluşunun 98'inci yıl dönümüyle ilgili sinevizyon gösterisi izlenildi.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen etkinlikte Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, "5-13 Ekim arasındaki 8 günü Uluslararası Başkent Ankara Haftası olarak kutluyoruz. Hoş geldiniz diyorum ve Keçiören Belediyesine ve Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a teşekkür ederim. 27 Aralık sadece karşılama değil, devlet kurma törenidir, Kızılcagündür. O gün fiilen Türkiye Cum- huriyeti kurulmuştur. 13 Ekim'de, Cumhuriyet'ten önce Ankara Başkent olmuştur. Atatürk'ün kafasında hep Ankara vardır, çünkü yüzyıllar önce Cumhuriyet burada kurulmuştur. 16 gün sonra da Cumhuriyet ilan edilmiştir. 5 Ekim'de ise Misak-ı Milli sınırları içinde doğmadığı ve 5 yıl sürekli olarak ikamet etmediği için Atatürk'ü Milletvekili yapmak istemediler. Ama Ankaralılar Atatürk'ü bağrına bastı ve 5 dönem Milletvekilliği de yapmıştır. Ankara, mazlum dünyanın kalbidir. Zamanla bu kimlik unutuldu, Ankara Kulübü Derneği olarak mazlum dünyanın halklarıyla bu etkinlikleri düzen- liyoruz. Ev sahipliği için Keçiören Belediyesine tekrardan teşekkürler" açıklamalarını yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara'mızın Başkent oluşunun 98'inci yılını kutluyoruz. Keçiören, Milli Mücadelenin karargahı ve merkezidir. Atatürk, Ankara'yı coğrafyası için değil tarihi ve medeniyeti için Başkent yapmıştır. Ankara'da yer adları olarak Türk coğrafyası yaşatılır. Ankara'nın adı Angara'dan gelir ve Atatürk bilinçli bir şekilde bu adı kullanmıştır. SSCB dağılmasıyla, 5 Türk Cumhuriyeti kuruldu, bugün burada 2 Cumhuriyet ve 1 Muhtar Cumhuriyet aramızda. Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, Anadolu'daki tüm kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Ankara Kulübü Derneği, TİKA ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi. Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise gecede şu sözleri kaydetti: "1071'de Anadolu'ya Türklerin girişi başlıyor, 1073'de Ankara, Türklerin eline geçiyor. Ankara, Milli Mücadelenin karargahı ve Ankara olmasaydı bugün ne hallerde olurduk? Ankara halkının sahiplenmesi Atatürk'e büyük bir motivasyon sağlıyor. Ekim ayı Ankara'mız adına çok önemli. Başta Ankara Kulübü Derneği olmak üzere, TİKA, Keçiören Belediyesi ve kardeş ülkelerimize teşekkür ederim"

Konuşmalardan sonra Aşık Sefai sahne aldı. Saz dinletisinden sonra ise kardeş ülkeler Kırgızistan, Karakalpakistan ve Özbekistan'dan gelen konukların dans gösterileri gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu gecede, Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şubesi Seymenlerinin gösterilerinden sonra ödül ve plaket takdimleri yapıldı. Başkent

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