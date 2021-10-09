46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım

Yalova'nın Altınova İlçesinde 1975 yılında kullanıma açılan su kulesi, Altınova Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova İlçesinde 1975 yılında kullanıma açılan su kulesi, Altınova Belediyesi ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Risk teşkil eden su kulesi, belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde yıkıldı. Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Yük. İnş. Müh. Kubilay karaca, "Altınova'da 46 yıl önce kullanıma açılan su kulesi, belediyemizin teknik ekiplerince beton dayanım testleri yapılmış ve dayanımın yetersiz olduğu tespit edildi. Kulenin, herhangi bir afet durumunda meydana gelebilecek olan yıkım sonucunda çevreye verebileceği hasarı engellemek hedefiyle kontrollü yıkımı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu. - YALOVA

46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım

46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Üner Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Ozan Tufan Kim Min-jae Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 46 yıllık su kulesine kontrollü yıkım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:30:53. #1.17#