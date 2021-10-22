46 ülke, çevreyi savunanlara daha fazla koruma sağlanması için anlaştı
Avrupa ve Asya'dan 46 ülke, çevreye zarar veren inşaat ve yapılandırma çalışmalarına karşı duyarlılık kampanyaları yapan çevre savunucuları ile gönüllülerini, olası tehditlerden korumak ve güvenliklerini sağlamak için sözleşme imzaladı.
Avrupa ve Asya'dan 46 ülke, çevreye zarar veren inşaat ve yapılandırma çalışmalarına karşı duyarlılık kampanyaları yapan çevre savunucuları ile gönüllülerini, olası tehditlerden korumak ve güvenliklerini sağlamak için sözleşme imzaladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonundan yapılan açıklamada, sözleşme uyarınca çevre gönüllüsü ve savunucularının güvenliğini sağlamak üzere "acil müdahale mekanizması" oluşturulacağı bildirildi.
Bu mekanizmanın, çevreye zarar verici faaliyetlere karşı duyarlılık gösteren herkese, güvenlik endişesi duymadan şikayet ve farkındalık kampanyası yapma imkanı tanıyacağı kaydedildi.
Aarhus Sözleşmesi olarak da adlandırılan metne, 40'a yakın Avrupa ülkesi ve Orta Asya ile Kafkasya bölgesinden birkaç ülkenin imza attığı açıklandı.
"Sözleşme, çevre savunucularının korumasız kalmayacaklarını ilan etmektedir"
Komisyonun yönetici sekreteri Olga Algayerova, sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dönüm noktası niteliğindeki bu sözleşme, çevre savunucularının korumasız kalmayacaklarını açıkça ilan etmektedir." dedi.
Algayerova, son yıllarda pahalı altyapı projeleri ve arazi yapılandırma çalışmalarına karşı endişelerini ileten çevrecilere yönelik tehditlerin arttığına dikkati çekerek, "Hiç kimse, çevre için sesini çıkardığı gerekçesiyle endişe altında yaşamamalı." değerlendirmesinde bulundu.
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