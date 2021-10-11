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43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

KIRIKKALE (İHA) - 43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yol güzergahlarındaki kavşaklarda görev alan polis, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Geçe geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş noktası, kilit kavşakta hafta sonu trafik yoğunluğu
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