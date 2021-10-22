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425 avcı denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
425 avcı denetlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanı illerde toplamda 425 avcı denetlenirken, 12 avcıya idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğünce sorumluluk alanı illerde toplamda 425 avcı denetlenirken, 12 avcıya idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü Av Koruma ve Kollama ekipleri sorumluluk alanı illerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Av koruma ekiplerince ekim ayında, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 425 avcı denetlendi. 12 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 9 teyp ve 3 tüfeğe el konuldu.

Av Koruma ve Kollama ekiplerince av kontrollerinin 7/24 devam edeceği vurgusu yapıldı. - TEKİRDAĞ

425 avcı denetlendi

425 avcı denetlendi

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