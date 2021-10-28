41 Nolu TRABZON İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

TRABZON (Habermetre) - GÜNDEM; Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmeleri ve Alınabilecek Tedbirlerin Görüşülmesi.

?İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 26. 10. 2021 Salı günü yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

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?Ülkemizde güneybatı yönünden esen lodos rüzgarı, her yıl sonbahar ve kış aylarında yüzlerce kişinin ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesine neden olmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek, halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde;

?İl Sağlık Müdürlüğünce;

1. Sağlık Bakanlığımızca Valiliklere gönderilen "Karbonmonoksit Zehirlenmeleri" konulu CD'nin insanların toplu olarak bulunduğu hastane, aile sağlığı merkezi, eğitim kurumları, otogar vb. yerler ile yerel TV kanallarında gösteriminin sağlanması yoluyla Halkın konuyla ilgili bilgilendirilmesinin sağlanmasına, 2. Yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek özellikle lodos rüzgarının estiği günlerde halkı ikaz edici anonsların yapılmasının sağlanmasına, 3. Hazırlanan karbonmonoksit bilgi notu doğrultusunda; görsel, işitsel ve yazılı basın yayın organlarında gerekli açıklamaların yapılmasına, 4. Hazırlanan broşür ve afişlerin halkın yoğun bulunduğu yerler ve işlek caddelere asılması ya da dağıtılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına, 5. İl Müftülüğü ile işbirliği yapılarak Cuma Hutbelerinde karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgi verilmesinin sağlanmasına,

?Meteoroloji Müdürlüğünce;

Kış aylarında hava raporunun takip edilerek özellikle lodosun beklendiği günlerde tüm il genelinde Yerel Yönetimlerin uyarılmasına, ayrıca yerel kitle iletişim araçları vasıtasıyla halka gerekli duyuruların yapılmasına,

İlçe Belediyelerince;

1. İzin belgesi olmayan satıcıların kömür satmasına izin verilmemesine, satılan yakıtın standartlara uygunluğunun Belediye zabıta denetimleri ile kontrol altında tutulmasına, 2. Kaloriferle ısınan tüm binalarda kalorifer kazanının bulunduğu mekanlarda yangın ve patlamalara karşı gerekli tedbirlerin alınması hususunun ilgili Belediyelerce duyurulmasına ve takibinin yapılmasına, 3. Okullar, tüm resmi kurumlar ve özel şahıslara ait binalarda baca temizliğinin bu bina yöneticileri ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi ile işbirliği içinde yaptırılmasına,

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?Kurulumuzda alınan kararlar doğrultusunda, uygulamada bütünlüğün sağlanması için kararın bir örneğinin Kaymakamlıklara gönderilmesine ve kurumlar tarafından yapılan çalışmaların kurulumuza bildirilmesine,

?Oy birliği ile karar verilmiştir.

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