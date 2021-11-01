İSTANBUL (Habermetre) - 400 METRE UZUNLUĞUNDA YAĞMUR SUYU HATTI YAPIMINA BAŞLANDI

Yalova Belediyesi ekipleri altyapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak da başlayan altyapı çalışmasının uzunluğu 400 metre olacak. 400 m uzunluğundaki yağmur suyu hattı Doğan Sokak'tan başlayıp, İstiklal Caddesi, Atalay Sokağından geçerek İstanbul Caddesine bağlanacak. 400'lük ve 600'lük çaplarında büz boru kullanılacak olan altyapı çalışmalarının kısa sürede bitmesi planlanıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi ekipleri; "Yapmış olduğumuz altyapı çalışmasıyla İstanbul Caddesi ve çevresinde bulunan sokaklarda bulunan diğer hatların üzerindeki fazla debi yoğunluğu azaltılmış olacak. Ayrıca yağan yağmur sonrasında oluşabilecek su birikintilerinin de önüne geçilmiş olacak" denildi.

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