40 yıllık imam hatip son yolculuğuna dualarla uğurlandı

ZONGULDAK (İHA) - 40 yıllık Hafız ve İmam Hatip son yolculuğuna Devrek'ten dualarla uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Merkez Yeni Camide uzun yıllar imam hatiplik yapan daha sonra Almanya'ya ya görevli olarak giden ve burada geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda eden 40 yıllık Hafız ve İmam Hatip Hasan Kalıncı (63) geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Hasan Kalıncı için Devrek'te daha evvel görev yaptığı camide mesai arkadaşları tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Üç çocuk babası olan Kalıncı için öğlen namazının ardından maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek Cumhuriyet Alanında helallik merasimi düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı ve İl Müftüsünün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hasan Kalıncı ilçeye bağlı Yılancakuz Merkez Mahallesinde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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