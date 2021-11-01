40 Yıl Çalışarak Bölgenin Biyolojik Hafızası Oluşturdu
Bitki Biyoloğu Prof. Dr. Selçuk Ertekin, asistanlığa başladığı yıllardan itibaren topladığı bitkilerle Doğu ve Güneydoğu'nun biyolojik hafızasını oluşturdu.
SELÇUK, İZMİR (DailyMotion.com) - Bitki Biyoloğu Prof. Dr. Selçuk Ertekin, asistanlığa başladığı yıllardan itibaren topladığı bitkilerle Doğu ve Güneydoğu'nun biyolojik hafızasını oluşturdu. Yaklaşık 40 yıl bölge illerini gezerek 5 bine yakın bitki toplayan Ertekin, şimdi bitkileri dijital müzede sergiliyor.
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