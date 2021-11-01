40 Yıl Çalışarak Bölgenin Biyolojik Hafızası Oluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 Yıl Çalışarak Bölgenin Biyolojik Hafızası Oluşturdu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Bitki Biyoloğu Prof. Dr. Selçuk Ertekin, asistanlığa başladığı yıllardan itibaren topladığı bitkilerle Doğu ve Güneydoğu'nun biyolojik hafızasını oluşturdu.

SELÇUK, İZMİR (DailyMotion.com) - Bitki Biyoloğu Prof. Dr. Selçuk Ertekin, asistanlığa başladığı yıllardan itibaren topladığı bitkilerle Doğu ve Güneydoğu'nun biyolojik hafızasını oluşturdu. Yaklaşık 40 yıl bölge illerini gezerek 5 bine yakın bitki toplayan Ertekin, şimdi bitkileri dijital müzede sergiliyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title