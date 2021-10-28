40 yaşındaki hemşire korona virüse yenildi

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da bir süre önce korona virüse yakalanan hemşire S.Y (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki S.Y, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan hemşire, Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeşil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden hemşirenin, sağlık çalışanıyla evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. S.Y'nin cenazesi defnedilmek üzere Düzce'ye gönderildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet