40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi taraması

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, insan odaklı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Özel Rami Hastanesi işbirliği ile "Erken Teşhis Önemlidir" sloganı ile 40 yaş üstü kadınlara özel yeni bir sağlık çalışması başlattı.

40 yaş üstü kadınlar Özel Rami Hastanesi'de Mamografi taramasını ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

Bu ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 28 Ekim Perşembe gününe kadar (0212) 440 15 43 numaralı telefondan bilgi alıp kayıt yaptırabilecekler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri