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4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı -Araması olan 20 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araması bulunan 20 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı

-Araması olan 20 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda araması bulunan 20 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına dair kentin farklı bölgelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. T. (39), elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.ve haklarında cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ş.G., R.B. ve S. K. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'da yapılan çalışmalar ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar da adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı

4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı

4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı

4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan 67 yaşındaki kadın yakalandı
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