"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali"nde Kısa Film Atölyesi gerçekleştirilecek

Bu yıl Hacı Bektaş Veli anısına 1-5 Aralık'ta düzenlenecek "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali"nin Kısa Film Atölyesi'ne başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film'in organize ettiği ve bu yıl Türk Kızılay çatısı altında düzenlenecek festival, Kısa Film Atölyesi'nde önemli kişileri sinemanın dostluğu adına ağırlayacak.

Medipol Üniversitesi ile ortak yürütülecek Kısa Film Atölyesi'ne, yaş sınırı olmaksızın 25 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek.

Atölyede yönetmenlik, oyunculuk, senaryo, yapımcılık ve görüntü yönetmenliği başlıkları altında birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Katılımcıların sertifika alacağı Kısa Film Atölyesi'nin konuşmacıları arasında, yönetmen Faysal Soysal, yönetmen ve oyuncu Afsaneh Pakroo, yönetmen Aybars Bora Kahyaoğlu, yapımcı Canol Balkaya ve görüntü yönetmeni Emre Pekçakır yer alıyor.

Sadece 20 kişinin seçileceği atölyeye başvurular, festivalin internet sitesi "www.dostlukfilmfestivali.com" adresinden yapılabiliyor.