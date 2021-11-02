4 ŞEHİRDE 34 HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

ESKİŞEHİR (DHA) - Afyonkarahisar başta olmak üzere Eskişehir, Konya ve Kütahya'da 34 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliden biri Afyonkarahisar Jasat ekibi tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl yaşanan kablo, trafo ve su motoru hırsızlığı olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) istihbarat çalışması sonucu çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.D. (23) takibe alındı. A.D.'yi takip eden jandarma birlikte olduğu M.A (29) ve İ.A.'yı (24) belirledi. Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin son 5 ayda Eskişehir, Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar'da bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin yapılan araştırmasında Afyonkarahisar ile Eskişehir'de 6'şar olay, Konya'da 22 olay olmak üzere toplam 34 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emirdağ ve Afyonkarahisar'daki bir hurdacı olmak üzere şüphelilere ait 6 adrese 26 Ekim'de yapılan baskında jandarma 350 kilogram bakır kablo, 300 kilogram hurda demir, 18 kilogram soyulmuş bakır kablo, 17 kilogram alüminyum kablo, 5 adet çeşitli markalarda su motoru ele geçirdi. Arama neticesinde şüpheli A.D. yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili hurda firmasının sahibi Ş.Ş.'nin ifadesi alındı. Ş.Ş ifadesinde son üç ay içerisinde şüphelilerin getirdiği malzemelerin hırsızlık malı olduğunu bilmeden hurda olarak satın aldığını söyledi.

Şüphelilerden A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma M.A. ve İ.A.'nın yakalanması için çalışmasına devam ediyor.