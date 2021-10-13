4 Kasım hangi burç? Doğum günü 4 Kasım olanların burcu ne? 4 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 4 Kasım hangi burca aittir? - Haberler
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4 Kasım hangi burç? Doğum günü 4 Kasım olanların burcu ne? 4 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 4 Kasım hangi burca aittir?

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4 Kasım hangi burç? Doğum günü 4 Kasım olanların burcu ne? 4 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 4 Kasım hangi burca aittir?

Astrolojide toplamda 12 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 4 Kasım günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 4 Kasım hangi burç? 4 Kasım doğumluların burcu nedir? 4 Kasım günü hangi burç kadını, erkeği? 4 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 4 Kasım doğanlar hangi burca aittir? Dört Kasım burcu nedir? 4 Kasım doğanlar hangi burca mensuptur? Detaylar yazımızda...

Kasım 4 hangi burç? Kasım'ın 4'ü hangi burç? 4 Kasım doğumluların burcu nedir? 4 Kasım doğanlar Akrep burcuna mı ait? 4 Kasım günü doğanların burcu nedir? Akrep burcu özellikleri, 4 Kasım burcu özellikleri nelerdir? 4 Kasım'da doğanların burcu ne olur? 4 Kasım hangi burca ait? 4 Kasım burcunun özellikleri nelerdir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak Gündem haberler için bizi takip edin.

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

4 Kasım burcu Akrep'tir. 4 Kasım günü doğanların burcu Akrep burcudur. 23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğanların burcu Akrep burcudur. Bu bakımdan 4 Kasım günü doğum günü olanların burcu da Akrep burcu olmaktadır.

4 Kasım günü burcu : Akrep

23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasındaki günler Akrep burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Akrep burcudur:

  • 23 Ekim günü burcu : Akrep
  • 24 Ekim günü burcu : Akrep
  • 25 Ekim günü burcu : Akrep
  • 26 Ekim günü burcu : Akrep
  • 27 Ekim günü burcu : Akrep
  • 28 Ekim günü burcu : Akrep
  • 29 Ekim günü burcu : Akrep
  • 30 Ekim günü burcu : Akrep
  • 31 Ekim günü burcu : Akrep
  • 1 Kasım günü burcu : Akrep
  • 2 Kasım günü burcu : Akrep
  • 3 Kasım günü burcu : Akrep
  • 4 Kasım günü burcu : Akrep
  • 5 Kasım günü burcu : Akrep
  • 6 Kasım günü burcu : Akrep
  • 7 Kasım günü burcu : Akrep
  • 8 Kasım günü burcu : Akrep
  • 9 Kasım günü burcu : Akrep
  • 10 Kasım günü burcu : Akrep
  • 11 Kasım günü burcu : Akrep
  • 12 Kasım günü burcu : Akrep
  • 13 Kasım günü burcu : Akrep
  • 14 Kasım günü burcu : Akrep
  • 15 Kasım günü burcu : Akrep
  • 16 Kasım günü burcu : Akrep
  • 17 Kasım günü burcu : Akrep
  • 18 Kasım günü burcu : Akrep
  • 19 Kasım günü burcu : Akrep
  • 20 Kasım günü burcu : Akrep
  • 21 Kasım günü burcu : Akrep
  • 22 Kasım günü burcu : Akrep

1 Kasım hangi burç? 1 Kasım günü doğanların burcu ne? 1 Kasım burcu özellikleri nedir? 1 Kasım hangi burca aittir?Akrep burcu

Akrep (Latince'si Scorpio) 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır. Akrep burcu ülkemizde en çok bulunan burçlardan birisidir. Akrep burcunun özelliklerine ve yıllık burç yorumlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Zodyak Sembolü : Akrep

Doğum Tarihleri : 23 Ekim - 22 Kasım Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Takımyıldızı : Akrep

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Mars

Zararlı Konum : Venüs

Etkili Gezegeni : Mars

Satürn akrepleri bu yıl disiplin, kişisel saygı ve amaç doğrultulu yaşam tarzı ile daha otoriter yapacak ve yaşamlarındaki kontrolü ele geçirmelerine olanak sağlayacaktır. 1. Kişilik evinizde üç yıl kalacak olan satürn size kişisel imajınızı değiştirmek için yeterli fırsat verecektir. Bu değişimle birlikte ilişkilerinizi yeniden tanımlamak isteseniz bile ilk başta bu ilişkilerde yarım kalmış olan işleri tamamlamalısınız. Gelecekte daha rahat hareket edebilmek ve hızlı gelişim için, eski ortaklıklarınız veya gönül ilişkilerinizdeki kırgınlıkları bir yana bırakıp işinize bakmalısınız. Kendinizi geçmiş deneyimlerinize bakarak kurban olarak nitelemeniz doğru olsa bile bu yaklaşım sizi yaşamınızda yavaşlatıyor. 2012 yılının büyük kısmını sırlarınızı açarak ve geleceğe hazırlanarak geçirmekle beraber, yaşamınızdaki stres seviyesini düşürecek pek çok kişiyle de tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Yılın ilk yarısında ilişki ve ortaklıklarınızda basit ve direkt yaklaşımlarınızın olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Bu yılın ikinci yarısında ise pek çok insan, olay veya fikir, sizi şimdi içinde bulunduğunuz ilişkileri canlandırmaya veya yeni biriyle macera yaşamaya teşvik edecek. Bu yıl geri çekilme hareketi gösterecek olan yönetici gezegeniniz mars, yeni iş veya maceralara atılmadan yarım kalmış işleri bitirmenizin önemini ispatlayacak. Bu gezegenin geri çekilme hareketinin 11. Gruplar evinizde oluşu, ortaklar veya arkadaşlarınız arasında kırgınlıklara neden olabilir. Bu durumlarda oluşacak güven kaybı ve yanlış anlaşılmaları sabır ve iyimserlikle aşabilirsiniz. Bunu yaparken kişisel farklılıklardan çok ortak paydalara odaklanın.

Burç Yorumları: Günlük ve haftalık yorumlarınızı okumak için tıklayın.

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Haber: 4 Kasım hangi burç? Doğum günü 4 Kasım olanların burcu ne? 4 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 4 Kasım hangi burca aittir? - Haberler
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