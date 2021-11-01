4 ilçede uyuşturucu operasyonu; 100 bin hap ve 57 kilogram keneviri ele geçirildi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 4 ilçede 8 ve 14 Ekim tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, 57 kilo 600 gram hint keneviri, 100 bin adet captagon hap Dubai'ye gönderilmek üzereyken ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe'de 8 ve 14 Ekim tarihleri arasında narkotik madde satışı yapan kişilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda; 57 kilo 600 gram hint keneviri maddesi ele geçirilirken, doğu illerinden gelen bir kargo firmayla Dubai ve Arap ülkelerine gönderilmek üzere 1500 adet ahşap mobilya parçası içerisine gizlenmiş 100 bin adet captagon hap ile 3 adet tabanca, 47 adet mermi, 2 adet vakumlama cihazı, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.