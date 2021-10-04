4 Ekim Pazartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
4 Ekim 2021 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 4 Ekim Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Ekim Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Dizi
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show
00:15 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)
02:00 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)
03:30 Yalancı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Kırmızı Oda
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Görümce (Yerli Sinema)
22:15 Görümce (Yerli Sinema)
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masası
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Beın Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Gençlerbirliği
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
20:45 beIN Süper Lig
21:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
22:00 beIN Süper Lig
01:00 Spor Artı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
02:00 Futbol Gecesi
03:30 Denizlispor - Yılport Samsunspor
05:10 İtalya Serie A Özetler Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İspanya La Liga Özetler
14:00 TBMM-TV
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:45 Dakika Skor
22:00 Taktik Analiz
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021