4 Ekim Pazartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Ekim Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR? 4 EKİM YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

00:15 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)

02:00 Cebimdeki Yabancı (Yerli Sinema)

03:30 Yalancı

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Kırmızı Oda

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Görümce (Yerli Sinema)

22:15 Görümce (Yerli Sinema)

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Beın Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Gençlerbirliği

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Arşiv Süper Lig

15:00 Arşiv Süper Lig

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

20:45 beIN Süper Lig

21:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

22:00 beIN Süper Lig

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

02:00 Futbol Gecesi

03:30 Denizlispor - Yılport Samsunspor

05:10 İtalya Serie A Özetler Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

05:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:35 TFF 1. Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:45 Dakika Skor

22:00 Taktik Analiz

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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