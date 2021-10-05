4 Ekim 2021 Haberleri
4 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı
- Eşinin öldürülmesinden sonra kadına gelen aşk mektubunu Müge Anlı okudu! Duyanlar kulaklarına inanamadı
- Yeni evli komşusuna 'Hırsız çalmasın, altınları yatak odasına koy' diyen hamile komşu, altınları kendi çaldı
- Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı
- Facebook'un çöktüğü sırada dikkat çeken iddia: Çalışanlar kapıda kaldı
- Türkiye genelinde kullanıcılar internet bağlantısı sorunu yaşıyor
- Süper Lig'de bir ayrılık daha! Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
- Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi
- Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki sorun sanılandan daha büyük! Erişim problemi birkaç gün sürebilir
- Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi
- Hamza Dağ'dan çöken sosyal medya devlerine imalı gönderme: 19 yıldır kesilmeyen hizmetin adı AK Parti
- Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi
- e-Devlet'ten veri sızıntısı iddialarına yalanlama
- Kaliforniya'da olağanüstü hal! Sahiller giriş-çıkışa kapatıldı, halka 'Elinizi suya sokmayın' uyarısı yapıldı
- Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu
- Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir
- Facebook domaini ele geçirildi iddiası! Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adının fiyatını sordu
- Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme: Herkese merhaba
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi
- Dünyada bir ilk! Hızlı aşılama yapan İsrail, 3. dozu zorunlu hale getirdi
- Instagram, Facebook ve WhatsApp'a neden girilemiyor? Bakanlık sebebini paylaştı
- WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi Twitter'a yaradı! Kullanıcılar birbirinden esprili paylaşımlar yapıyor
- Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim
- Her taraf kan oldu! Klozetten çıkan yılan, genç adamın cinsel organını ısırdı
- Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama
- Hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi
- ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
- Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını 'halka hizmet' olarak paylaşması tepki topladı
- Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi
- TOGG CEO'su Karakaş, yerli araçta en net tarihi verdi: Gelecek senenin sonunda seri üretime başlarız
- Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili ilk yorum: Provokatif eylemler var
- Rehabilitasyon merkezinde engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tahliye edildi
- Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerdir girilemiyor! İşte sorunun temel kaynağı
- Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çıldırttı: Algı yapılıyor
- Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
- Eskişehir'de aşısız öğrenci velileri ve üniversiteliler için negatif PCR testi zorunluluğu kalktı
- Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
- Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
- Eşini babaevinde katleden katilin daha önce 'Ya benimsin ya kara toprağın' dediği ortaya çıktı
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