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4-D Sürekli İşçi Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar Yeni

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4-D Sürekli İşçi Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar Yeni

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi statüsünde görev yapacak yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi aşağıdaki linktedir.

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi statüsünde görev yapacak yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi aşağıdaki linktedir.

Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

Başvuru dilekçesi Nüfus Cüzdanı fotokopisi Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri, Tıp Fakülteleri veya Özel Hastanelerden ) Adli Sicil Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir) Diploma/ mezuniyet belgesi e-devlet çıktısı Fotoğraf (2 Adet) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir) SGK'dan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını almadığını gösterir belge (edevlet çıktısı kabul edilir) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu ( Bilgisayar Ortamında Doldurulacak - TIKLAYINIZ) Evrak Teslim Başlangıç Tarihi : 15. 10. 2021 Evrak Teslim Bitiş Tarihi : 01. 11. 2021 İstenilen Belgeler Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Personel Daire Başkanlığına (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası 8. Kat) elden teslim edilecektir. NOT: Belgeleri belirtilen tarih aralığında teslim etmeyen ya da eksik veya yanlış beyanda bulunan kişiler atanma hakkını kaybedeceklerdir.

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