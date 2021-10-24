4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 19-08-2021 - Haberler
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4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 19-08-2021

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4 B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 19-08-2021

01. 07. 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru ekindedir.

01. 07. 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru ekindedir.

Aşağıda belirtilen evrakların 01. 09. 2021 tarihi mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Hastane Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

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