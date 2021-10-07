4-B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar (Hastane Tıbbi Laboratuvar Teknikeri) Yeni

NKÜ - Haberler 01. 07. 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi aşağıda verilen linktedir. Hastane Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Listesi için Tıklayınız. Aşağıda belirtilen evrakları 22. 10. 2021 tarihi mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için Tıklayınız.

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