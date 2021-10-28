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4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Yeni

HaberlerÜniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince ataması yapılacak olan personellerin listesi AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEDİR.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - NKÜ - Haberler Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince ataması yapılacak olan personellerin listesi AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEDİR. Aşağıda belirtilen evrakların 15. 11. 2021 tarihi Pazartesi Günü mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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