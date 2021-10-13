4.230.000 Dal Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirilerek 2 Şahıs Gözaltına Alınmıştır
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Atakum ilçemizde bir depoda yapılan aramada;4. 230.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Atakum ilçemizde bir depoda yapılan aramada;
4. 230. 000 (4 milyon iki yüz otuz bin) dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg'lık bandrolsüz tütün ele geçirilmiş, operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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