4.230.000 Dal Bandrolsüz Boş Makaron Ele Geçirilerek 2 Şahıs Gözaltına Alınmıştır

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Atakum ilçemizde bir depoda yapılan aramada;

4. 230. 000 (4 milyon iki yüz otuz bin) dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg'lık bandrolsüz tütün ele geçirilmiş, operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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