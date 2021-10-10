39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

ADANA'da hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A., polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A., polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Halil İbrahim A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Hükümlünün, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde saklandığı belirleyen polis, adrese baskın düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Halil İbrahim A., takip sonucu yakalandı. Halil İbrahim A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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