3600 ek gösterge SSK emeklileri kapsıyor mu? 3600 ek gösterge emeklileri kapsar mı?

3600 ek gösterge SSK emeklileri kapsıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzun zamandır beklenen 3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge emeklileri ilgilendiriyor mu? 3600 ek gösterge SSK emeklileri kapsıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE SSK EMEKLİLERİ KAPSIYOR MU?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" diye konuştu.

3600 ek göstergeden din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

Ayrıca 3600 ek gösterge çıktığı takdirde hemşire ve din görevlilerinin emekli aylıkları yükselecek ve polisler ile öğretmen ekmeklileriyle eşitlenmiş olacak. 3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerini kapsıyor. 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında emeklilikte alınan ikramiye ve maaş da artış gösterecek.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi, ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık yükseköğrenim mezunu imamhatipler 3000 ek göstergeye tabi.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı 943 lira artacak.

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