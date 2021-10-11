3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı?

Memurların maaş ve ikramiyelerini artıracak 3600 ek gösterge konusunda yeni bir açıklama geldi. Teklifin kendilerine ait olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge çalışmalarına kasım ayı içinde start verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada meselenin ne zaman çözüleceğini açıkladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplu sözleşme süreci içerisinde 'çözülecek' dediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çalışma yapılması talimatını verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili bir yeni açıklama daha geldi. 3600 ek göstergenin kendilerinin teklif ettiği bir madde olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmaya start verilecek tarihi paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge çalışmalarına kasım ayı içinde start verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada meselenin 2022 sonunda çözüme kavuşacağını belirtmişti.

Memur-Sen olarak Türkiye'de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını anlattı. Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, "Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde." dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yalçın konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili "Biz bunun çalışmalarına zaten başladık ve verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullanmıştı.

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor.

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergio Perez Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Cristiano
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:08:34. #1.13#