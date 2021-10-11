3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplu sözleşme süreci içerisinde 'çözülecek' dediği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çalışma yapılması talimatını verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili bir yeni açıklama daha geldi. 3600 ek göstergenin kendilerinin teklif ettiği bir madde olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmaya start verilecek tarihi paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge çalışmalarına kasım ayı içinde start verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada meselenin 2022 sonunda çözüme kavuşacağını belirtmişti.

KASIM AYINDA START VERİLİYOR

Memur-Sen olarak Türkiye'de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını anlattı. Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, "Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde." dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yalçın konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."

ERDOĞAN: 2022 SONUNDA ÇÖZÜLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili "Biz bunun çalışmalarına zaten başladık ve verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor.

Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.

Şu anda bu çalışmaya sebep olan sorun ise unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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