360 Danışmanlık Ofisi ile Nasıl Randevu Oluşturabilirsiniz?

Değerli Öğrencimiz,

360 Danışmanlık Ofisi ile kişisel, akademik ve sosyal hedeflerin, ÖzÜ'ye uyum sürecin, SEC101 Dersi kapsamında "Kendini Tanı Modülü" ile "Akademik Danışmanlık Etkinliği" hakkında bireysel görüşme yapabilir, ihtiyaç duyduğun yönlendirme ve desteği alabilirsin. Ofisimiz hakkında www. ozyegin. edu. tr web adresini ziyaret edebilir, detaylı bilgi edinebilirsin.

Bireysel Görüşme Randevun ile ilgili;

myOzU üzerinden online randevu oluşturman,

Bireysel Görüşme toplantına randevu tarihin ve saatinde katılım sağlaman,

Bireysel Görüşme randevunu iptal etmen durumunda acil durumlar hariç bir gün önceden 360 Danışmanlık Ofisine advisig@ozyegin. edu. tr adresinden bilgi vermen beklenmektedir. Ayrıca sorularını bu adres üzerinden sorabilirsin.

2020-2021 akademik yılındaki hedeflerini gerçekleştirmen için 360 Danışman Ekibi olarak sana destek vermek amaçlı ofisimizde görüşmeği dileriz.

Sağlıklı günlerde görüşmek üzere,

360 Danışmanlık Ekibi

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