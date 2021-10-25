Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, hastanedeki nöbetinin ardından otomobili ile evine giderken, yol kenarında duran kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Olay sonrası 36 saat nöbet iddiası nedir merak edildi.

36 SAAT NÖBET İDDİASI NEDİR?

Öte yandan sosyal medyada Şen'in 36 saat aralıksız nöbet tuttuğu ve yorgunluğu nedeniyle kaza yapıp yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Kullanıcılar bu sebeple tepkilerini tweet atarak dile getirirken, #yorgundoktorlarölüyor etiketi Twitter'da gündem oldu.

O paylaşımlardan bazıları:

• Ne doktorların, ne de başka meslek grubunun uykusuz ve aralıksız mesai yapması doğru değil. Burada en büyük görev sağlık bakanlığına düşüyor. 5 dakikada hasta bak, 36 saat uyuma, herkese güler yüz göster, sakın hata yapma! Süper kahraman değil, insan bunlar #yorgundoktorlarölüyor

• 36 saat aralıksız çalışarak tuttuğumuz nöbetin, insan haklarına, insan fizyolojisine aykırı olduğunu savunmak zorunda kalmamız bile tam tamına bir trajedi!

• Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen, uykusuz nöbetin kurbanı oldu. Özellikle KIDEMSİZ asistanların ne şartlarda çalıştığını biliyoruz, yetkililer bu şartları düzeltmek için neyi bekliyor?

• Hiçbir şey değişmeyecek, nöbet listesinden RÜmeysa çıkarılacak yerine kalanlara extra nöbet yazılacak.

• Bu nöbetler tıp eğitiminin bir parçası değildir. 10-15 tane 36 saatlik nöbet klişesi bozulmalıdır. Tıp eğitimi veren hocalarıma sesleniyorum: "Biz tuttuk onlar da tutsun" mantığı çok bencilce bir yaklaşımdır. Her şey sizin elinizde!

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