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36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

36 düzensiz göçmen kurtarıldı

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