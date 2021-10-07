350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı

350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısı yenilenen 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısı yenilenen 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 350 Evler Mahallesi Ceylan Caddesi'nde bir süre önce Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışma ile birlikte uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara sebep olan eski içme suyu hatları yeni nesil polietilen borularla yenilendi.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde üstyapı için hazırlıklara başlandı.

Yaya kaldırımları yenilenen Ceylan Sokak'ta PMT serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle de özel halk otobüslerinin kullandığı caddeyi sıcak asfalt konforu ile buluşturdu.

Yapılan çalışma ile birlikte 350 evler Mahallesi'ndeki Ceylan Sokak'ta altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 350 Evler Mahallesi'ndeki Karçiçeği Sokak, Kırçiçeği Sokak ve Bayır Sokak'ta ise altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Savran, "Tüm mahallelerimizde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek ulaşım konforunu arttırmak için ekiplerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. 350 Evler Mahallesi'nde şu anda 4 farklı nokta da altyapı yenileme ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her şey daha güzel bir Nevşehir için" dedi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta Sıcak Asfalt Çalışması Tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:06:57. #1.12#