NEVŞEHİR (Habermetre) - 07-10-2021 10: 12: 06 29

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu altyapısı yenilenen 350 Evler Mahallesi Ceylan Sokak'ta sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 350 Evler Mahallesi Ceylan Caddesi'nde bir süre önce Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışma ile birlikte uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara sebep olan eski içme suyu hatları yeni nesil polietilen borularla yenilendi.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde üstyapı için hazırlıklara başlandı.

Yaya kaldırımları yenilenen Ceylan Sokak'ta PMT serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle de özel halk otobüslerinin kullandığı caddeyi sıcak asfalt konforu ile buluşturdu.

Yapılan çalışma ile birlikte 350 evler Mahallesi'ndeki Ceylan Sokak'ta altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 350 Evler Mahallesi'ndeki Karçiçeği Sokak, Kırçiçeği Sokak ve Bayır Sokak'ta ise altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Savran, "Tüm mahallelerimizde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vererek ulaşım konforunu arttırmak için ekiplerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. 350 Evler Mahallesi'nde şu anda 4 farklı nokta da altyapı yenileme ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her şey daha güzel bir Nevşehir için" dedi.

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